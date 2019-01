Da Monreale a Londra per l’Apple Education Leadership Summit

Londra, 22 gennaio 2019 – Le Dirigenti Scolastiche Patrizia Roccamatisi e Chiara Di Prima invitate a Londra per l’evento internazionale Apple Education Leadership Summit.

L’evento ha coinvolto i Dirigenti Scolastici delle scuole che si sono distinte per l’innovazione didattica digitale e la dotazione tecnologica di ambienti di apprendimento multimediale.

Esperienza di grande importanza culturale dal punto di vista innovativo per la promozione di contesti di apprendimento sempre piu all’avanguardia, tanto da consentire alle scuole monrealesi, dirette dalle due dirigenti presenti a Londra, di costituirsi in rete con altre scuole italiane, affini per l’impegno profuso nel campo dell’innovazione, per avviare una sperimentazione didattico-metodologica sul curricolo di istituto relativo alle competenze di cittadinanza digitale.

L’evento promosso da APPLE, colosso internazionale per la tecnologia avanzata, ha presentato nella giornata del 22 gennaio 2019, strumenti, idee e programmi didattici che consentono di trasformare l’apprendimento in un’esperienza entusiasmante.

