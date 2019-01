Running Sicily – Coppa Conad, Monreale è tra le tappe del 2019

Monreale, 21 gennaio 2019 – Anche quest’anno la Sicilia sarà teatro della Running Sicily – Coppa Conad, la maratona che ogni anno coinvolge centinaia di atleti, siciliani e non, in un evento all’insegna dello sport. L’iniziativa è stata presentata al Teatro Cicero di Cefalù, dove gli studenti del Liceo Artistico “Bianca Amato” hanno presentato 11 opere d’arte e la soprano Giorgia Ferrara ha eseguito brani del repertorio classico accompagnata dal maestro Diego Cannizzaro.

L’edizione di quest’anno ha delle novità, come era stato annunciato dal direttore tecnico Nando Sorbello. In primo luogo si avrà una tappa in più, Monreale. Gli atleti correranno in un percorso arabo-normanno, proclamato patrimonio Unesco nel 2015. Inoltre è prevista anche una tappa notturna a Capo d’Orlando. Anche quest’anno la prima tappa sarà Malta il 24 febbraio, seguirà Cefalù il 28 aprile per la 10 chilometri, l’11 maggio la mezza maratona a Capo d’Orlando, il 23 giugno a Monreale per la 10 chilometri e a concludere il 20 ottobre la International Half Marathon di Palermo.

Anche quest’anno Conad è lo sponsor ufficiale e fornitore dell’evento. “Conad sostiene il Running Sicily – ha detto Vittorio Troìa, direttore generale di Conad Sicilia – perché è espressione dei territori, uno sport vissuto nello spirito corretto da atleti che si impegnano con passione per soddisfazioni personali”.