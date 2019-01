Volley, ancora una fantastica doppietta per la Primula

Monreale, 20 gennaio 2019 – Soffre ma riesce a vincere la Primula che alla sua ottava giornata di campionato ha ospitato, sabato pomeriggio, la forte Vigor Mazara posizionata 6 punti più in alto nella classifica della Serie D.

Alle ore 17 in punto nella palestra dell’A. Veneziano è stato fischiato il tocco di inizio gara. Sin dalle prime battute si è vista una Primula molto concentrata e ben disposta che ha subito aggredito gli avversari con giocate di buona fattura, guadagnando e mantenendo 5-7 punti di vantaggio per tutto il primo set che si è concluso per 25-20.

Anche nel secondo set i padroni di casa hanno mantenuto costantemente 7-10 punti di vantaggio, prevalendo sulla compagine mazarese, palesemente disorientata e che, invano, ha tentato di rimediare con diverse sostituzioni. La seconda frazione si è chiusa con il punteggio di 25-16.

A questo punto però le ragazze monrealesi hanno commesso l’errore di sottovalutare gli avversari e credere di poter chiudere velocemente la partita. Entrate in campo con sufficienza e poca determinazione, hanno commesso madornali errori e concesso molti punti agli avversari che ne hanno immediatamente approfittato, vincendo il terzo set per 14-25.

La Primula ha accusato il colpo e, complici la stanchezza e l‘inesperienza, non ha trovato la forza di reagire, prontamente, perdendo anche il quarto set per 11-25.

Ma al Tie Breack le ragazze sono state sapientemente caricate dal coach Gurrieri e sono entrate in campo determinate a non lasciarsi sfuggire di mano la sospirata vittoria. Sospinte dal caloroso tifo casalingo, hanno guadagnato subito qualche punto, mantenendo il vantaggio in un crescendo di entusiasmo collettivo sino al definitivo e vincente 15-10.

Una vittoria per 3 a 2 sofferta e meritata, ma anche una conferma dei valori di questa formazione che continua a conquistare punti preziosi in classifica portandosi a quota 11. Prossima gara, quella casalinga di sabato 26 gennaio contro il Marsala.

Anche la Seconda Divisione è tornata vittoriosa dalla trasferta di domenica mattina in casa del Kunos Cinisi.

La gara è iniziata alle ore 11 e le Primuline hanno subito mostrato grinta e determinazione, aggiudicandosi facilmente il primo set con il punteggio 14-25.

Le ragazze di coach Augello hanno però abbassato la guardia, concedendo più del dovuto agli avversari che si sono aggiudicati il secondo set per 25-13.

In una situazione di sostanziale parità, il terzo set è andato avanti punto su punto, con la Primula, meglio organizzata, che si è aggiudicata il set per 23-25. Il quarto e ultimo set è stato facile appannaggio della Primula con il risultato vincente di 15-25.

La vittoria odierna per 3 a 1 chiude il girone di andata e permette di consolidare il terzo posto in classifica, a 3 punti dalla capolista. Prossima gara, quella casalinga di domenica 3 febbraio contro la Pallavolo 2000.