“C’è un complotto contro Papa Francesco per chiudere questo pontificato”

Presidente emerito del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, ex responsabile dei rapporti ecumenici, Kasper ha fatto queste dichiarazione in un’intervista alla trasmissione «Report Muenchen» del primo canale pubblico tedesco Ard, rilanciata poi dal sito di informazione cattolica Crux.A detta del cardinale, lo scandalo degli abusi nella Chiesa cattolica viene in questo momento utilizzato dagli oppositori al Papa come una sorta di «piattaforma» per «espellere» Francesco «ed eleggere un nuovo pontefice che sia in linea con la propria agenda».Kasper ha detto che «si sta usando una strategia inappropriata» volta a piegare la discussione sugli abusi «in una discussione su Papa Francesco».

Ripreso da BlogSicilia