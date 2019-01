La Primula dona Kit Volley S3 alla Veneziano

Monreale, 18 gennaio 2019- Lunedì 21 gennaio la Primula donerà alla Scuola “A.Veneziano” il Kit Volley S3, contenente la rete per tre campi di gioco, palloni di volley e materiale didattico per i docenti. All’incontro saranno presenti i Dirigenti della Società, la Dirigente Scolastica, i Docenti e i ragazzi delle classi ad indirizzo sportivo che per adesso stanno praticando la Pallavolo.

Nel segno della più proficua continuità, la collaborazione tra la Primula e l’ICS A. Veneziano coinvolge sempre di più gli studenti dell’Istituto monrealese nella pratica sportiva e in particolare nel volley.

Il Presidente della Primula, Rino Carta, sostiene che “attraverso la pratica sportiva nelle scuole prima e nelle società sportive dopo, i ragazzi saranno sempre più consapevoli dell’importanza dello sport e dei benefici ottenuti per se stessi ma anche per le proprie famiglie e per la comunità”.

La Dirigente Beatrice Moneti, ringraziando il Presidente e gli istruttori dell’associazione sportiva per la consolidata e fattiva collaborazione e per il significativo contributo dato all’ampliamento dell’offerta formativa della scuola Veneziano, accogliendo a nome di tutti con gioia il dono che l’associazione fa alla scuola, ribadisce la propria soddisfazione nell’affermare che all’interno dell’I.C. “Veneziano” scuola e associazioni sportive realizzano l’obiettivo comune di una formazione completa dell’alunno e del cittadino e auspica sempre maggiori e migliori spazi di condivisione di attività e progetti a favore della scuola e di tutto il territorio.

La Primula è partner attivo del Veneziano e da due anni partecipa anche alle attività contemplate nell’Offerta Formativa per le classi ad indirizzo sportivo impegnate a praticare nelle ore curriculari varie discipline sportive, tra cui la Pallavolo.

È proprio il progetto di pallavolo “Volley S3”, sostenuto a livello nazionale dalla FIPAV Federazione Italiana Pallavolo, a dare nuova linfa alla pratica della Pallavolo, che negli ultimi tempi è stata ravvivata grazie alle formidabili imprese della nazionale maschile ai mondiali di Italia nonché della nazionale femminile ai mondiali del Giappone.