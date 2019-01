Meteo, da sabato finisce la tregua. Bufera di pioggia in arrivo

Monreale, 18 gennaio 2019 – Preparatevi ad un lungo e persistente periodo freddo e perturbato. Si tratterà di più giorni con temperature sotto media per quasi tutta la Sicilia. Gennaio ricorda a tutti che è il mese invernale per eccellenza.

Da sabato finisce la tregua anticiclonica, piogge sparse in arrivo.

La media delle emissioni dai vari centri di calcolo vede uno sprofondamento di aria polare marittima dai quadranti occidentali. Tale intrusione fredda andrebbe a finire fin verso l’entroterra africano. Tale configurazione avrebbe come risultato neve al Nord e tempeste di piogge al Sud Italia con il Canale di Sicilia in grado di sfornare autentiche bufere, precedute da venti meridionali. È una situazione potenzialmente pericolosa per i nostri territori. Una situazione che andremo monitorando giornalmente. Per Gennaio, al momento, le conseguenze dello spappolamento del VPT potremmo pagarle, noi siciliani, in termini di bufere di pioggia e freddo.

Previsioni a cura di Agrimeteo Corleone