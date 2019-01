Finanziaria regionale. Salta l’accordo in Commissione Bilancio. Fava: “Spettacolo imbarazzante per il Governo”

Palermo, 17 gennaio 2019 – Si fa sempre più concreta la possibilità che venga autorizzato un altro mese di bilancio provvisorio. In commissione bilancio infatti non si trova l’accordo sul collegato e l’aula viene rinviata addirittura a data da destinarsi. I deputati riceveranno la convocazione al proprio domicilio. Non si conosce quindi la data della prossima riunione a Sala D’Ercole.

Critico il presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava, secondo il quale “stiamo assistendo ad un tentativo imbarazzante di raccattare i voti necessari per approvare questo testo: uno spettacolo imbarazzante per il Governo e umiliante per l’Aula chiamata a ratificare come un notaio.”

“Non è immaginabile tenere in ostaggio il Parlamento in attesa che la maggioranza raggiunga l’intesa politica sulla manovra economica – tuona Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars – c’è una intera regione che aspetta risposte a problemi sempre più urgenti. Se i ddl collegati non arriveranno all’Ars entro oggi – ha aggiunto Lupo – il presidente Miccichè ne prenda atto e consenta al Parlamento di proseguire l’esame dei disegni di legge di Stabilità e di Bilancio”.