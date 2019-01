17 gennaio 2019 – Avete appena subìto un danno alla carrozzeria della vostra auto e non sapete cosa fare? La vostra officina di fiducia è chiusa, oppure è semplicemente lontana anni luce dal luogo in cui state patendo il problema di cui sopra? Ebbene, questo è l’articolo che fa al caso vostro. Dovete infatti sapere che al giorno d’oggi, davanti ad un danno imprevisto alla vostra vettura, non siete più costretti a mettervi a caccia di un carrozziere senza avere la minima idea di come e/o dove muovervi: la tecnologia oggi ci permette di dire addio sia alle cartine che alle richieste di indicazioni; soprattutto ci permette di dire addio ai classici “tentativi alla cieca” che, spesso e volentieri, portano a risultati tutt’altro che piacevoli. Ed è proprio di questo che ci occuperemo nelle righe a seguire, dando ampio spazio a tutto ciò che possiamo fare dotandoci di una semplice connessione ad internet: detto in altre parole, ecco tutti i vantaggi dei servizi di carrozzeria online. Un modo rapido ed efficace per risparmiare tempo e denaro, oltre che per evitare in partenza possibili brutte sorprese.

UTILIZZARE IL WEB IN MANIERA CORRETTA – Innanzitutto internet ci permette di ottimizzare a priori il tempo di scelta del nostro carrozziere: basta utilizzare una qualsiasi applicazione navigatore (come ad esempio Google Maps) per effettuare una ricerca geo-localizzata in base alla nostra posizione. Questo vuol dire che vedremo rapidamente tutte le officine nei dintorni e che, se lo vorremo, potremo addirittura venire instradati verso quella che avremo scelto (un bel vantaggio rispetto al perdersi nel quartiere sperando in un colpo di fortuna, giusto?). A ciò si aggiunga che grazie al web possiamo anche farci un’idea in anticipo del trattamento che ci aspetta. Oggi infatti tantissimi utenti lasciano dei commenti una volta conclusa l’operazione che hanno richiesto: stiamo parlando dei cosiddetti “feedback”, uno strumento semplicemente perfetto per dare un’occhiata al livello di gradimento espresso nei confronti dei diversi esercizi.

TUTTI I VANTAGGI DI UNA CARROZZERIA ONLINE – Se però abbiamo davvero poco tempo da perdere, oggi possiamo addirittura affidarci a degli esperti del settore, che selezioneranno per noi il professionista più giusto per il nostro tipo di problema. Ad esempio Arval for Me si occupa di questo particolare ramo d’impresa da oltre 20 anni ed è in contatto diretto con decine e decine di carrozzieri: a noi clienti basta andare sul sito di riferimento www.arval-for-me.it, inserire i nostri dati e richiedere una valutazione gratuita con un preventivo di intervento. Saranno gli esperti di Arval ad analizzare il caso, ad indicarci l’officina perfetta per risolvere il nostro problema e addirittura a trovare la data migliore per consegnare la nostra automobile.

QUALI SERVIZI POSSONO ESSERE PRENOTATI – Diamo ora un’occhiata ad alcuni dei servizi che possiamo prenotare attraverso Arval for Me. Per elencarli tutti non basterebbero le righe che abbiamo a disposizione, ma vi basti sapere che potrete risolvere bene o male tutte le possibili problematiche legate alla carrozzeria di un auto: si va infatti dalla riparazione di graffi ed ammaccature (o, più in generale, di un qualunque danno estetico) alla sostituzione di parti intere; dal servizio di verniciatura e lucidatura (per mantenere la propria auto splendente come il primo giorno) alla cosiddetta “riparazione rapida”, pensata per risolvere in tempi brevi i danni più piccoli e/o localizzati, nella maniera meno invasiva possibile. A ciò si aggiunga che il team di Arval crede tanto nell’innovazione quanto nella sostenibilità ed è per questo che garantisce sempre e comunque una “qualità green”: questo vuol dire che ogni servizio sarà sempre e comunque nel totale rispetto dell’ambiente. Perché la vostra automobile è importantissima, ma il mondo che la circonda lo è ancora di più.