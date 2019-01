Centri per l’impiego, 4mila posti di lavoro disponibili

La Legge di Bilancio 2019 autorizza le Regioni ad assumere ben 4Mila unità di personale nei propri uffici che si occupano delle politiche attive per l’occupazione. Questo incremento dell’organico servirà a potenziare i servizi offerti e a far fronte alle nuove mansioni che saranno chiamati a svolgere una volta che diventerà attiva la misura del Reddito di cittadinanza.

Il comma 258 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e al Bilancio Pluriennale per il triennio 2019 – 2021, prevede lo stanziamento di nuovi fondi per incrementare la dotazione organica dei CpI. Al momento è presto per parlare di candidature. Gli interessati alle future assunzioni Centri Impiego dovranno attendere l’attuazione di quanto previsto dal comma 258 della Legge Bilancio e che vengano avviate le procedure di selezione pubblica per il nuovo personale da assumere.

In particolare, il provvedimento legislativo stabilisce una dotazione economica pari a 120 milionidi euro per il 2019 e a 160 milioni di euro l’anno a decorrere dal 2020, per la copertura di ben 4Mila posti di lavoro nei Centri Impiego.

Centri per l’Impiego sono uffici della Pubblica Amministrazione a cui è demandata la funzione di gestire il mercato del lavoro a livello locale, ovvero si occupano di favorire l’incontro tra domanda e offerta sul territorio, e attuano iniziative e interventi di politiche attivedel lavoro. Dunque impiegano diverse figure professionali, che si occupano di svariate attività, anche di tipo amministrativo, quali il rilascio del certificato di disoccupazione, l’iscrizione alle liste di mobilità e agli elenchi e graduatorie delle categorie protette, la registrazione delle assunzioni e altro ancora.

In considerazione di ciò, è facile immaginare che le nuove assunzioni Centri Impiego autorizzate dalla Legge di Bilancio potranno riguardare vari profili. Tra questi, ad esempio, Addetti allo sportello, Impiegati, Orientatori e altre figure.