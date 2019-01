Monreale. Salme in attesa nel deposito del cimitero. Vittorino: “A breve procediamo con la tumulazione”

Monreale, 16 gennaio 2019 – Sulle condizioni in cui versa il cimitero monrealese abbiamo più volte scritto. Come in diverse occasioni alcuni cittadini hanno deciso di armarsi di attrezzi e buona volontà per ripulire e dare decoro al luogo. Mimmo Vittorino, neo assessore con delega ai servizi cimiteriali, ci assicura che, da quando si è insediato, si sta dedicando a risolvere i numerosi problemi del camposanto monrealese.

“A breve – dichiara Vittorino – provvederemo alla estumulazione delle salme nel cimitero di Monreale. Il passo successivo sarà quello di procedere alla tumulazione delle numerose salme in attesa in deposito”. Vittorino promette quindi di mettere mano all’annoso problema delle numerose bare stipate nel deposito, in alcuni casi da mesi se non da anni. “Intanto stiamo per sistemare l’impianto di aerazione e le plafoniere del deposito”.

Salvino Caputo critica lo stato in cui versano i due servizi pubblici del cimitero “che solo con un eufemismo – dichiara il candidato sindaco di Orgoglio Siciliano – possono essere definiti bagni. Servizi piccolissimi, angusti e totalmente inadeguati anche dal punto di vista igienico sanitario e di sicurezza”.

“È veramente indecoroso – afferma – che i cittadini che si recano a far visita ai propri defunti, debbano assistere a un totale degrado e lo stesso deve dirsi per i nostri dipendenti costretti a lavorare in condizioni estreme. Basta dire che da oltre 20 mesi operano all’interno di un capanno per giunta fornito da una ditta privata che opera per il Comune. Un luogo sacro per la pietà deve avere la massima attenzione da parte di una amministrazione. Il cimitero non può essere attenzionato solo il due novembre ed essere abbandonato tutto l’anno. La verità è che Capizzi è la sua giunta non hanno quella sensibilità e amore che Monreale merita”.

“A marzo verrà avviata una pulizia straordinaria” replica l’assessore Vittorino.