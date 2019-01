Centro di raccolta di Fiumelato. Contenitori tra il fango? A breve sarà un lontano ricordo

Monreale, 16 gennaio 2019 – Da quando è stato istituito il centro di raccolta dei rifiuti differenziati all’ex Casello di Fiumelato per servire una parte della zona periferica di Monreale, tante sono state le lamentele dei residenti impossibilitati a conferire i rifiuti durante le giornate di pioggia.

La scena delle macchine impantanate nel fango e delle scarpe delle signore signore immerse nell’acqua potrebbe a breve appartenere al passato. Dovrebbero infatti cominciare tra 10/15 giorni i lavori di posizionamento del manto bituminoso all’interno del centro di raccolta. A darne notizia è il neo assessore Mimmo Vittorino che, precisa, i lavori erano stati già appaltati prima del suo insediamento nell’organo di governo della città.

In questi giorni è stata espletata la gara d’appalto disposta dal dirigente dell’Area Lavori Pubblici del comune di Monreale, Nicolò Cangemi.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono disposti in un‘area di terra battuta che, in caso di forti piogge, divenga fangosa. Sono state tante le segnalazioni giunte in redazione da parte di cittadini che si rifiutano di conferire i rifiuti in queste condizioni.

Sarà possibile “togliere finalmente quel brutto spettacolo che c’è ogni qualvolta piove per giorni”, dichiara Vittorino, che ha ritenuto “giuste le lamentele dei cittadini”. “L’intervento consentirà di migliorare le condizioni di lavoro del personale che lavora presso il centro”.