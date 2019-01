Operatore del benessere e operatore della ristorazione, meccanico e segretaria d’azienda, ristorazione e preparazione del sushi. Open Day dell’Associazione Ted

Un mestiere tra le mani con TED Formazione Il periodo delle iscrizioni per gli allievi che finiranno la terza media si avvicina, vi ricordiamo che si avrà tempo soltanto dal 7 al 31 Gennaio. Fare la scelta giusta è fondamentale e TED Formazione può dare agli allievi "un mestiere tra le mani". Veniteci a trovare nelle nostre sedi! Vi Aspettiamo e cogliamo l'occasione per augurare a voi tutti di trascorrere serenamente le festività natalizie. Auguri ! Publiée par Ted Formazione sur Lundi 24 décembre 2018

Monreale, 15 gennaio 2019 – Giovedì 17 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00, l’Associazione Ted formazione professionale, presso i locali della casa del Sorriso di Monreale, apre le porte per far conoscere la propria offerta formativa valida per l’anno scolastico 2019-2020.

Ted formazione, presente nel territorio da diversi anni, attraverso l’avvio di svariati corsi ha contribuito a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica assicurando ai giovani un avvenire meno incerto.

In occasione dell’open day di giovedì prossimo, oltre ad essere presentati i consueti indirizzi di operatore del benessere e operatore della ristorazione, saranno illustrati i nuovi corsi tra i quali spicca quello di meccanico e quello di segretaria d’azienda. Ai suddetti corsi potranno iscriversi tutti i ragazzi che conseguiranno la licenza media il prossimo giugno e coloro i quali non avranno raggiunto la maggiore età alla data di avvio del nuovo anno scolastico.

Gli studenti avranno la possibilità di visitare la sede di via Baronio Manfredi n.27 in modo da visionare le aule e soprattutto i laboratori sotto la guida degli insegnanti, del personale amministrativo e degli stessi allievi che per l’occasione faranno alcune dimostrazioni pratiche di ciò che hanno appreso. Sarà inoltre tenuta una lezione speciale sulla preparazione del sushi ad opera dei nostri sushi man giapponesi.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0916401275