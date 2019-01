Monreale, previsto taglio alla retta degli asili nido. Il Comune riceve un contributo dalla regione

Monreale, 15 gennaio 2019 – In arrivo un contributo di € 75.373,20 per il comune di Monreale. A beneficiarne saranno le famiglie con bambini iscritti agli asili nido. Il contributo, previsto dall’Avviso approvato dalla Regione Siciliana, è infatti finalizzato a sostenere la spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti.

Il Sindaco Piero Capizzi ha espresso piena soddisfazione per il risultato raggiunto: “Ringrazio gli Uffici comunali che si sono impegnati nella presentazione del progetto con cui raggiungiamo un altro obiettivo importante, ovvero il sostegno all’istruzione e formazione dei bambini nei primi anni di età, che rappresenta un momento fondamentale per il loro sviluppo, nonché un sostegno reale e concreto per le famiglie che usufruiscono di questo servizio”.