L’assessore Potenza incontra i dirigenti scolastici. Stilato il calendario delle iniziative

Monreale, 15 gennaio 2019 – Si è svolto stamane in Sala Rossa un primo incontro, promosso dall’assessore alla Pubblica Istruzione Serena Potenza, con i Dirigenti Scolastici degli istituti monrealesi, che ha avuto come obiettivo la programmazione di alcune iniziative sulla legalità, cultura, beni culturali e pari opportunità.

All’incontro ha partecipato anche il Vice Sindaco e assessore alla Cultura Giuseppe Cangemi. “È stato un incontro tecnico e di programmazione”, ha dichiarato Potenza. Il neo assessore ha ribadito poi la necessità e l’importanza di pianificare insieme delle manifestazioni ed iniziative con le scuole.

“La sinergia tra le istituzioni è molto importante per il bene dei nostri ragazzi e del territorio – ha dichiarato l’assessore Potenza – ed è proprio in questa direzione che vogliamo lavorare per creare insieme un momento di confronto e di crescita per lo sviluppo sociale e culturale del nostro territorio”.

All’incontro ha preso parte, fra gli altri, la neo consulente del sindaco Gaia Albano, Psicologa Clinica, aderente al dottorato Internazionale tra il King’s College London e l’Università degli Studi di Palermo. La consulente si occuperà di attivare un progetto (a titolo gratuito) sulla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentari, coadiuvato dai docenti di scienze delle scuole partecipanti.

Il 28 gennaio presso “Casa Cultura” verrà organizzata una manifestazione con una delegazione delle scuole per ricordare il “Giorno della Memoria”. Tutte le scuole proietteranno il cartone animato “La stella di Andra e Tati”, realizzato con la collaborazione del Miur.

Per giorno 8 marzo l’amministrazione comunale, insieme alle scuole e alle Associazioni del territorio, organizzerà un convegno contro la violenza di genere. Per il 4 maggio, in ricordo della morte del Comandante della Compagnia Carabinieri di Monreale Emanuele Basile, si è ritenuto opportuno garantire la presenza di una rappresentanza delle scuole del territorio per non dimenticare chi ha donato la propria vita per combattere la mafia, nonostante le scuole in tale data resteranno chiuse.

L’assessore Potenza ha anche annunciato di volere introdurre nel calendario delle manifestazioni la “Giornata degli Eroi”, per ricordare coloro che hanno perso la propria vita a causa della mafia nella città di Monreale.

Infine, verrà convocato un prossimo tavolo tecnico per organizzare l’iniziativa “Monreale adotta un monumento”, dove è prevista la partecipazione attiva dei bambini che per quei giorni diventeranno i ciceroni della propria città. Ogni scuola adotterà un monumento per far conoscere la sua storia, sia ai nostri concittadini ma soprattutto ai turisti locali. L’iniziativa sarà proposta anche in lingua inglese.

“Siamo molto soddisfatti dell’incontro – hanno concluso – il Vice Sindaco Giuseppe Cangemi e l’Assessore Serena Potenza- e ringraziamo i dirigenti, i vicepresidi e i docenti intervenuti, poiché siamo convinti che insieme faremo un buon lavoro per i nostri bambini e i nostri ragazzi”.