Volley, altra doppietta vincente per la Primula

Monreale, 13 gennaio 2019 – Ancora una giornata di volley doppiamente positiva per la Primula che è tornata vittoriosa da entrambe le trasferte della Serie D e della Seconda Divisione in programma in questa uggiosa e fredda domenica di gennaio.

Alle ore 12 in casa della GECAP è stato fischiato il tocco di inizio della gara della Seconda Divisione.

Le Primuline hanno subito mostrato grinta e determinazione aggiudicandosi facilmente i primi due set con il punteggio rispettivamente di 16-25 e 17-25.

Le ragazze di coach Augello hanno però abbassato la guardia, concedendo più del dovuto agli avversari che si sono aggiudicati il terzo set per 25-22.

Riprese le fila dell’incontro, il quarto set è stato facile appannaggio della Primula con il risultato vincente di 19-25.

La vittoria odierna permette di consolidare il momentaneo terzo posto in classifica, in vista della quinta trasferta consecutiva in programma il prossimo sabato 19 gennaio contro il KUNOS Cinisi.

Mentre stava per terminare la gara di Seconda Divisione, il gruppo della Serie D iniziava a spostarsi in direzione Trapani per la trasferta contro l’ERICE ENTELLO.

Alle ore 17 ha avuto inizio la gara della Serie D, che nella prima frazione ha visto i contendenti andare avanti punto su punto, con la Primula, meglio organizzata, che si è aggiudicata il set per 23-25.

Nel secondo set la formazione di coach Gurrieri è andata in vantaggio, riuscendo a contenere il gioco dei padroni di casa e vincendo il set per 22-25.

Il terzo set è andato alla Primula che ha imposto il suo gioco fissando il risultato finale sul 20-25.

Splendida vittoria per 3 a 0 che consente alla Primula di allontanarsi dalle dirette inseguitrici e di preparare con più serenità la gara casalinga di sabato prossimo contro il VIGORMAZARA.

Nella settimana prossima si svolgeranno anche gli altri campionati Under: la Primula Under 14 affronterà in casa il Partitico lunedì 14 gennaio, mentre venerdì 18 gennaio ospiterà l’US Volley; la Primula Under 18, attualmente seconda in classifica, mercoledì 16 affronterà in trasferta il Volley 3.0.