Tragedia a San Cipirello. Una bimba di due mesi muore in casa. La magistratura avvia un’indagine

I Carabinieri di Monreale arrestano un 24 enne per spaccio di droga

Cronaca

Torretta, 13 gennaio 2019 - È stato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Monreale a permettere l’arresto per spaccio di droga di un giovane di Torretta. Salvatore Gambino, di 24 anni, è stato trovato venerdì scorso in casa in possesso di 150 gr di hashish, di un bilancino e di vari..