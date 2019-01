Ritrovato dai Carabinieri e consegnato ai proprietari Masha, l’esemplare di Husky

Monreale, 13 gennaio 2019 – È stata ritrovata Masha, il cane Husky smarrito ieri mattina, intorno alle 09,00, quando si era allontanata dall’abitazione dei proprietari.

Subito era partito un tam tam sui social network per ritrovarla. Oggi il cane è stato riconosciuto da una pattuglia dl nucleo radiomobile dei carabinieri di Monreale. Vagava lungo la circonvallazione di Monreale, costituendo un pericolo per sé e per la circolazione stradale.

I Carabinieri l’hanno presa e consegnata ai proprietari.