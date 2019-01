I Carabinieri di Monreale arrestano un 24 enne per spaccio di droga

Torretta, 13 gennaio 2019 – È stato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Monreale a permettere l’arresto per spaccio di droga di un giovane di Torretta. Salvatore Gambino, di 24 anni, è stato trovato venerdì scorso in casa in possesso di 150 gr di hashish, di un bilancino e di vari oggetti per il confezionamento della droga. In casa i militari del nucleo radiomobile hanno rinvenuto anche circa 350 Euro in contanti.

L’operazione dei Carabinieri è scattata perché insospettiti dalla anomala presenza di persone nelle vicinanze dell’abitazione.

Gambino, incensurato, è stato processato per direttissima. Il giudice l’ha rimesso in libertà con l’obbligo di firma.