Monreale tra i comuni poco virtuosi. Previsto un aumento della TARI di circa il 20%

Monreale, 12 gennaio 2019 – Non basterà l’aumento dei valori della raccolta differenziata a ridurre il peso fiscale per i cittadini di Monreale. Anzi. Sebbene, grazie agli incrementi registrati negli ultimi mesi (secondo le stime riportate dal primo cittadino a dicembre si è raggiunto il 41%) ci saremmo potuti aspettare una riduzione in bolletta, è probabile che assisteremo invece ad un aumento della TARI.

Questo perché con molta probabilità verrà applicata un’addizionale IRPEF del 20% prevista per quei comuni siciliani (non virtuosi) che non hanno conseguito il livello di differenziata del 65%. Circa 300 in tutta la Sicilia i comuni sottoposti alla sanzione.

In base ad un decreto del 2006 va applicata un’addizionale del 20 per cento sulla quota di conferimento per i comuni con valori di differenziata inferiori al 65%. Una norma finora non applicata, ma che è stata imposta dalla regione siciliana in seguito ad una riunione tenutasi mercoledì scorso presso l’assessorato regionale ai Rifiuti fra il direttore generale Salvo Cocina e i gestori delle discariche. Saranno questi ad applicare la sanzione ai singoli comuni, e poi a versare il tributo alla Regione ogni tre mesi.

Alla riunione è stato stabilito che dovranno essere conferite anche le somme relative al 2017.

L’aumento del costo si ripercuoterebbe inevitabilmente nelle tasche dei cittadini attraverso un aumento della TARI.