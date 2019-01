«Corleone by Lucia Riina», Nicolosi su Rai 1: «A Corleone iniziata stagione antimafia»

Open Week: dal 14 al 18 gennaio la scuola Morvillo presenta l’offerta formativa

Corleone

Monreale, 12 gennaio 2019 - Anche quest’anno la scuola Morvillo apre le porte all’utenza per il consueto Open Week: dal 14 al 18 gennaio dirigente, insegnanti e personale scolastico accoglieranno genitori e futuri alunni per far conoscere l’offerta formativa di una scuola che tro..