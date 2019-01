“Presenteremo la lista”. Il Movimento “Il Mosaico” scioglie la riserva in vista delle amministrative monrealesi

Monreale, 11 gennaio 2019 – Il Movimento “Il Mosaico” scioglie la riserva mantenuta fino a ieri. Presenterà la propria lista di candidati alle elezioni amministrative della prossima primavera a Monreale. È quanto emerso ieri sera nel corso dell’incontro del Coordinamento del movimento politico finalizzato a fare il punto sul percorso, ad oggi, già effettuato, e per delineare una linea d’azione condivisa per la costruzione di una coalizione, autorevole e competente, in grado di proporre e realizzare un programma di rinascita e sviluppo del Comune di Monreale e del suo territorio.

“In sei mesi, il nostro Movimento ha realizzato quattro iniziative pubbliche, cinque incontri di approfondimento tematico e avviato quattro laboratori programmatici su questioni cruciali per il nostro territorio. Il Mosaico è diventato una fucina civica di auto-formazione e di iniziative politiche per le nostre comunità territoriali. Pertanto, abbiamo deciso di dare il nostro contributo, politico e programmatico, presentando una lista “Il Mosaico” alle prossime amministrative – dichiara Roberto Gambino, portavoce del Movimento -. Riteniamo, infatti, che per amministrare una città come Monreale sia indispensabile un cambio di prospettiva e, soprattutto, di metodo di lavoro basato sulla partecipazione dei cittadini e l’inclusione di tutte le realtà territoriali. Ci stiamo confrontando, grazie ad un fitto dialogo fatto di incontri ed iniziative, con le associazioni e le forze produttive del territorio, con il mondo della scuola e della chiesa. Inoltre, come abbiamo voluto sottolineare durante l’iniziativa pubblica del 28 dicembre scorso alla presenza di Fabrizio Dall’Acqua, Segretario Generale del Comune di Milano, e dell’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e Formazione, Roberto Lagalla, stiamo lavorando per creare sinergie e collaborazioni inter-istituzionali, potenziando il confronto costruttivo con movimenti civici e forze politiche coerenti con il nostro progetto e con il nostro metodo, convinti che l’unica strada possibile sia quella della democrazia partecipata, della serietà e della competenza”.