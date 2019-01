Mimmo Vittorino si insedia. È il nuovo assessore

Monreale, 11 gennaio 2019 – Ha prestato giuramento stamane in Sala Rossa alla presenza del sindaco Piero Capizzi, l’assessore Mimmo Vittorino già consigliere comunale, che va a sostituire l’assessore Alessandro Zingales. Vittorino ricoprirà le deleghe Attività Produttive, Urbanistica ed edilizia, Servizi Cimiteriali, Tributi.

Si certifica un passaggio amministrativo ampiamente annunciato da questa testata, e il sodalizio tra l’area politica che fa riferimento a Toti Zuccaro e il sindaco Capizzi, in vista delle prossime amministrative.

“Auguro all’assessore Vittorino un buon lavoro – Ha dichiarato il primo cittadino – sono certo che insieme continueremo a lavorare con impegno per il bene della nostra città con grande spirito e lavoro di squadra, anche con il coinvolgimento di tutti coloro che credono nel nostro progetto politico per dare concretezza a quanto fatto dall’Amministrazione in questi anni di lavoro e di sacrifici”.