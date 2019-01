Salvatrice Di Verde compie 103 anni, festeggiata dal sindaco

Manca il collegamento Internet, riapre zoppo (con due impiegati) il Centro per l’Impiego a Monreale

Cronaca

Monreale, 9 gennaio 2019 - Pochi giorni fa sono state aperte le porte della nuova sede del Centro per l’impiego in via Venero. Ma il servizio alla cittadinanza è ripartito a rilento, e tra inefficienza e rinvii all’utenza bisogna ancora recarsi nella sede di via Praga a Pa..