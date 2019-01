Monreale, nuovo rimpasto di giunta: Entra Vittorino, esce Zingales

Monreale, 10 gennaio 2019 – Come avevamo preannunciato in un precedente articolo si avrà a breve il rimpasto nella giunta monrealese. Questa mattina Alessandro Zingales ha protocollato le sue dimissioni dall’incarico di assessore comunale. “Sono stato orgoglioso di aver ricoperto questo ruolo con impegno per tutti questi mesi e di aver dato il mio contributo alla città di Monreale”, si legge nella lettera indirizzata al sindaco di Monreale.

Il sindaco Piero Capizzi, domani pomeriggio, in occasione del primo incontro di giunta, assegnerà il nuovo incarico con tutta probabilità a Mimmo Vittorino, consigliere comunale e capogruppo di “Monreale al Centro”.

“Monreale al centro”, il gruppo consiliare che sostiene Capizzi assieme ad “Alternativa Civica”, riacquista così la seconda poltrona in giunta, persa dopo l’addio di Paola Naimi, avvenuto alcune settimane fa. La Naimi era stata poi sostituita da Serena Potenza, in quota Capizzi.

Alessandro Zingales era entrato in giunta il 23 gennaio dell’anno scorso. Geologo, si era insediato come assessore tecnico, con deleghe alle Attività Produttive, Urbanistica ed edilizia, Servizi Cimiteriali, Tributi, Lavori Pubblici.

L’assessore uscente, da noi contattato la settimana scorsa, aveva dichiarato la sua sorpresa alla notizia, pubblicata su questa testata, di una sua probabile uscita di scena. “Mi meraviglierebbe – spiegava – che in questa fase si pensasse ad una mia sostituzione, dato che non ho ancora portato a termine gli obiettivi del mio mandato. Ho bisogno ancora di tempo per completare il mio lavoro”.

Zingales, in quanto assessore tecnico, non dispone di una copertura in consiglio comunale. Il suo “sacrificio” sarebbe dettato dalla necessità, per Capizzi, di disporre del sostegno dell’area “Zuccaro” in vista delle prossime consultazioni amministrative che lo vedranno impegnato come candidato per la seconda volta alla carica di primo cittadino.

Per Mimmo Vittorino si tratta di un ritorno in giunta, dato che aveva ricoperto questo incarico durante la precedente amministrazione Di Matteo. In giunta siederà assieme al collega di “Monreale al Centro” Rosario Li Causi.