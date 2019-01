Meteo, si intensifica il gelo. Possibili nevicate tra stasera e domani

Monreale, 10 gennaio 2019 – Prosegue la perturbazione di origine nord atlantica. Venti, piogge e freddo in Sicilia. Il tempo sarà instabile per l’intera giornata. La Protezione Civile Regionale ha emesso un bollettino di allerta gialla per condizioni meteo avverse fino alla mezzanotte di oggi. In particolare viene evidenziato che sono previsti forti venti ed un generale sensibile calo delle temperature, specie nei valori minimi con valori molto bassi serali nel primo mattino e nelle ore serali.

Oltre alle piogge, giungeranno nuove nevicate a quota via via più bassa, in mattinata tra i 700-800 metri, mentre nella seconda metà della giornata si porteranno sui 600-700 metri ma con qualche sconfinamento più in basso in caso di fenomeni intensi. Deboli nevicate hanno interessato i Monti Sicani oltre i 1300 mt, con fiocchi spinti fino ai 1000 mt. Stamattina su Prizzi, Ficuzza, Rocca Busambra e Piana degli Albanesi ci sono stati degli accumuli.

Previsioni meteo in collaborazione con Agrimeteo Corleone