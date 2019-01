Collegio di Maria. Domani montaggio delle pompe di calore

Monreale, 10 gennaio 2019 – Le temperature scendono, l’inverno incalza e i locali del Collegio di Maria sono troppo freddi e poco accoglienti per i bambini che devono stare lì per circa cinque ore.

Per questo domani verranno le montate le pompe di calore nelle aule che ospitano alcune classi dell’istituto Pietro Novelli. Quindi lezioni sospese per consentire i lavori e un giorno di vacanza per gli alunni che da lunedì riprenderanno regolarmente le attività scolastiche, in aule riscaldate.

“Al Collegio di Maria non ci sono mai stati i riscaldamenti, e il comune sta provvedendo celermente, a circa dieci giorni dalla nostra richiesta”, spiega la dirigente, la Prof.ssa Chiara Di Prima.

La prossima settimana invece cominceranno alcuni lavori di “normale manutenzione” dei locali dell’Opera pia Collegio di Maria – “Fondazione Greco Carlino”. “Due giorni fa abbiamo ricevuto una mail da parte del sindaco – dichiara Rosolino Aricò, presidente dell’Opera pia – che ci informava che tra due giorni sarebbero iniziati i lavori che dureranno 15 giorni”.

Qualche mese fa uno dei due bagni a disposizione del personale scolastico e degli studenti veniva chiuso dopo che dal soffitto era caduto dell’intonaco. In quell’occasione venne fatto un sopralluogo da parte di un tecnico comunale insieme all’uscente assessore Alessandro Zingales.