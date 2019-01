Scuola aperta il 16 gennaio alla Veneziano. Sarà possibile procedere all’iscrizione

Monreale, 9 gennaio 2019 -Dopo l’open day del 17 dicembre le porte dell’Istituto Antonio Veneziano torneranno ad aprirsi il 16 gennaio, dalle 15,30 alle 17,30.

La giornata di scuola aperta è un appuntamento organizzato dall’I.C.S. Antonio Veneziano in cui i docenti e personale sono a disposizione per accogliere genitori ed alunni che vogliono rendersi conto di persona di cosa offre la scuola e quali corsi possono frequentare. Inoltre è l’occasione per visitare aule, laboratori, attrezzature e per iscriversi. Infatti il personale della segreteria sarà a disposizione per procedere all’iscrizione.

Nel corso dell’incontro verrà illustrata l’offerta formativa e verranno presentati gli indirizzi musicale, informatico e sportivo. Inoltre i docenti illustreranno i corsi di lingua inglese, spagnolo e francese. Durante l’open day sarà possibile visitare il Museo mineralogico presente nella scuola.