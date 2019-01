Monreale. Arrivano le cartelle IMU. Ma i terreni appartengono ad altri

Monreale, 9 gennaio 2019 – Nel corso dei mesi di Dicembre 2018 e di Gennaio 2019 stanno pervenendo presso le abitazioni dei contribuenti monrealesi i bollettini di pagamento dell’IMU (imposta municipale propria).

Da alcuni giorni abbiamo ricevuto delle segnalazioni che mettono in evidenza errori riscontrati sulle cartelle. In poche parole viene addebitata ai contribuenti una imposta su dei terreni non dovuta. Perché, semplicemente, di questi terreni non sono proprietari.

Da alcune visure catastali, fatte da chi ci ha segnalato il caso, In base alla particella segnata sui bollettini, la tassa da pagare dovrebbe essere richiesta a tutt’altra persona, che risulta essere l’effettiva proprietaria del terreno.

In un particolare episodio la tassa riguardante lo stesso terreno è stato suddiviso al 50% tra due dei nostri lettori che hanno immediatamente chiesto spiegazioni agli uffici competenti, che si sono giustificati dicendo, ovviamente, che si è trattato di un errore.

Certo, può capitare di sbagliare. Ma ci sorprende il fatto che uno stesso terreno sia stato imputato al 50% a due distinti nuclei familiari che non hanno tra loro nessun rapporto di parentela. Inoltre c’è da dire che, a differenza dei nostri due lettori che hanno fatto le dovute verifiche rendendosi conto dell’errore, potrebbe capitare che tantissime altre persone, in particolar modo le persone anziane, non rendendosi conto dell’errore fatto dagli uffici competenti si ritroverebbero a pagare una tassa che non gli compete.

Ci auspichiamo che per il futuro si faccia più attenzione onde evitare di far sborsare a degli ignari cittadini danaro non dovuto.

Va anche sottolineato che questi errori, oltre a comportare per gli utenti un dispendio di tempo per provvedere ai conseguenziali reclami, per il comune hanno una incidenza economica, dato che la singola raccomandata costa 7.95€.