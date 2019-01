Monreale. 4 Milioni di euro per il servizio rifiuti. La ditta dovrà assumere il personale ex ATO

Monreale, 9 gennaio 2019 – Verranno aperte giovedì 17, alle ore 09,30, le buste delle offerte presentate dalle ditte interessate all’affidamento del servizio annuale di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio comunale di Monreale. La seduta è pubblica, e si terrà presso i locali della centrale unica di committenza di via XVI marzo.

Nell’ottobre scorso era stato pubblicato il bando che avrà la durata di 12 mesi. Il termine per la presentazione delle offerte era scaduto il 26 novembre.

L’affidamento avverrà mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L’importo a base di gara (al netto di IVA) è di € 4.034.752,00 inclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 42.240,00 (oltre IVA), che non sono soggetti a ribasso. L’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, stimati in € 1.931.688,00.

Nel bando è stata anche inserita la clausola sociale a salvaguardia dell’assunzione dei lavoratori già dipendenti della società d’ambito “Alto Belice Ambiente s.p.a.” (ATO PA2), fallita a dicembre 2014, dichiaratisi disponibili a prestare servizio, che dovranno essere inquadrati dalla società vincitrice dell’appalto nel livello “2B”, per n. 30 ore settimanali. In sede di gara ciascun concorrente dovrà dichiarare espressamente di accettare la predetta “clausola sociale”, nell’ipotesi in cui dovesse risultare aggiudicatario.

Non inserita nel bando la clausola relativa all’assunzione dei 28 lavoratori, cosiddetti ex TECH, che hanno avviato una serie di azioni legali contro il comune di Monreale e contro le ditte che di volta in volta si sono aggiudicate il servizio (Ecogestioni e Mirto), sostenendo di avere diritto all’assunzione.