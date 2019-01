Via Bachelet, affidato alle pecore il diserbo della strada

Palermo, 8 gennaio 2019 – Laddove il comune di Palermo non interviene con la bonifica delle strade dalle erbacce in aiuto arrivano le pecore.

Accade in via Bachelet, alle porte di Monreale, dove questa mattina un gregge attratto dalla folta vegetazione ha deciso di iniziare a brucare l’erba. Peccato che le pecore abbiano dovuto faticare per recuperarla, tra sacchetti di spazzatura e cartacce.

In via Bachelet, strada appartenente alla IV circoscrizione di Palermo, il diserbo non viene svolto da anni nonostante i vari solleciti presentati dal Comitato Quartiere Pagliarelli.

Magari potrebbe essere un’idea quella di lasciare agli ovini la cura del verde urbano. Quattro pecore al giorno in strada potrebbero iniziare a praticare l’eco tosa erba, riportando alla luce le carreggiate troppe volte ristrette dall’invasione dell’erba alta.