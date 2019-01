Testamento biologico. A Monreale istituito il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento

Monreale, 8 gennaio 2019 – Il Comune di Monreale, recependo le “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, ha istituito il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). A renderlo noto è il sindaco Piero Capizzi il quale oltre ad esprimere il suo apprezzamento per l’attività portata avanti dall’Ufficio di Stato Civile guidato dalla dirigente Maria Rita Curcio ha ribadito che la finalità della sua amministrazione è quella di promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana.

L’iscrizione in tale Registro è riservata ai soli cittadini residenti nel Comune di Monreale che consegnano all’Ente la propria DAT in busta chiusa. Il Registro delle DAT non è accessibile per ragioni di privacy. Le Dat sono le disposizioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di manifestare la propria volontà, può esprimere in merito alla accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari. Le può fare qualunque persona che sia maggiorenne capace di intendere e di volere.

Le DAT si possono presentare presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Monreale ed è necessario essere residenti nel Comune stesso. Devono essere redatte per atto pubblico, oppure per scrittura privata autenticata, oppure per scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente, devono essere consegnate in busta chiusa all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Monreale, Piazza Inghilleri 1.

Il cittadino che voglia depositare la propria DAT deve prendere contatti con l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Monreale per fissare un appuntamento, telefonando al n. 091 6564450 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00; redigere la Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) debitamente sottoscritta dal Disponente e dal Fiduciario, oltre che dal Fiduciario supplente, se nominati dal Disponente. Presentarsi all’Ufficio di Stato Civile con un valido documento di identità, nel giorno e nell’ora dell’appuntamento, accompagnato dal proprio Fiduciario e dal Fiduciario supplente, se nominati dal disponente, e consegnare in una busta chiusa il DAT.

La busta dovrà contenere, oltre alla DAT, una copia fotostatica di un valido documento di identità del Disponente e se nominati del Fiduciario o Fiduciari (in questo caso occorre presentare all’Ufficio di Stato Civile una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il Disponente dichiara di aver depositato la busta contenente la Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT)). Se il Disponente ha nominato un Fiduciario, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere firmata anche dal Fiduciario per accettazione, il quale dovrà firmare anche una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il ricevimento di copia della DAT. Se è stato nominato anche un Fiduciario supplente dovrà firmare anche quest’ultimo. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere firmate in presenza dell’impiegato al momento della consegna. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l’Ufficio ricevente assegnerà un numero progressivo che verrà annotato sul Registro. L’impiegato ricevente provvederà a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) in un luogo sicuro. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute dell’avvenuto deposito della DAT.

L’addetto ricevente non è a conoscenza di quanto dichiarato nella DAT e dei documenti inseriti nella busta, non è responsabile del suo contenuto, non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle DAT stesse. L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal disponente in qualunque momento. Il Dichiarante può modificare la propria DAT in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.

Per informazioni e appuntamenti Sezione Anagrafe –Stato Civile- Elettorale. Telefono 091 6564452/453 oppuree-mail: stato.civile@monreale. gov.it