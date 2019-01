Pioppo. Il medico di base Giuseppe Antista subentrerà a Salvatore Gullo

Monreale, 8 gennaio 2019 – Sarà il dottore Giuseppe Antista a prendere il posto del dottore Salvatore Gullo, che dal 24 gennaio andrà in pensione.

In questi giorni a Pioppo, dove Gullo esercitava, era emersa molta preoccupazione in relazione al fatto che da fine mese nella frazione monrealese non vi sarebbe stato più un medico di base.

Ieri l’ASP6, da noi interpellata, assicurava che a breve sarebbe stata trovata una soluzione.

Soluzione giunta in queste ore, e di cui dà notizia il consigliere comunale Marco Intravaia (Diventerà Bellissima).

Il Comune ha accolto la richiesta di Daniela Faraoni, commissario straordinario dell’Asp 6, di mettere a disposizione del dottore Giuseppe Antista, che ha accettato l’incarico di subentrare a Gullo, un locale, almeno in un primo momento, così da garantire la continuità nel servizio.

“Un sentito ringraziamento – ha detto Intravaia – per la celerità nella risoluzione del problema va alla dottoressa Faraoni. Grazie al locale messo a disposizione del dottore Antista da parte del Comune sarà possibile assicurare la continuità dell’assistenza medica di base ai cittadini di Pioppo”.