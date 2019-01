Strada vicinale Barone e via Pezzingoli dissestate e pericolose: necessari interventi urgenti (LE IMMAGINI)

Monreale, 7 gennaio 2019 – Strade dissestate fuori dal centro urbano e nelle frazioni, rischio di incolumità per automobilisti, motociclisti e pedoni. Arrivano costantemente segnalazioni da parte dei cittadini monrealesi di fronte ad una situazione emergenziale non ancora risolta dall’amministrazione, che, tra l’altro, si trova poi costretta a rimborsare risarcimenti anche a 4 o 5 zeri.

Le immagini giunte in redazione fotografano stavolta le condizioni della strada vicinale Barone e di via Pezzingoli. Più che di semplici buche si tratta di vere voragini che, nascoste alla vista in caso di forti piogge, trasformano questi tratti stradali in trappole per chi si trova a percorrerle.

“Chiediamo con forza all’Amministrazione, all’Assessore e al Dirigente – dichiara il Movimento civico Occupiamoci di Monreale che ha raccolto le lamentele dei residenti – , di sollecitare gli enti preposti, l’ex Provincia per eseguire i necessari interventi di manutenzione straordinaria ed eliminare ogni possibile pericolo. Un intervento che dovrebbe essere effettuato prima dell’estate perché con l’arrivo della stagione estiva – precisa Benedetto Madonia, presidente del Movimento – si incrementa, anche per le zone di villeggiatura, la circolazione di automobili e motocicli. Gli utenti della strada, per evitare gli smottamenti di terreno o le grosse buche – evidenzia Madonia – che invadono la sede stradale, si spostano repentinamente da una corsia all’altra elevando le probabilità di eventi sinistrosi.

Si ridurrebbero, oltremodo, le “cadute eccellenti” e i sinistri quasi quotidiani di cittadini peraltro esasperati, ma principalmente il Comune non andrebbe incontro a continui esborsi di denaro”.

Ormai si tratta di una vera e propria emergenza che riguarda numerose arteria comunali, dovuta alla mancanza della ordinaria manutenzione. Buche, dissesti, lacerazioni del manto comportano un serio pericolo.

Le vie cittadine e periferiche – aggiunge Madonia – devono essere oggetto di interventi manutentivi accurati, nel segno della filologicità e della durevolezza dell’intervento, perché esse sono il primo passaggio verso la conoscenza del territorio monrealese.