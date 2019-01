Pioppo. Lavori in corso per la sostituzione del medico di base, ma ancora nessuna certezza

Monreale, 7 gennaio 2019 - Il dato sulla percentuale di raccolta differenziata raggiunta a dicembre tanto pubblicizzato dal sindaco Capizzi (41%), è stato messo in dubbio da Salvino Caputo, candidato alla carica di sindaco di Monreale. Anche Alberto Arcidiacono, altro probabile pretendente al se..

Monreale, la regione stanzia 300.000 € per parcheggi. Ma il comune dovrà rinunciarvi. Non possiede i requisiti

Cronaca

Monreale 7 gennaio 2019 - Sono 314.101,81 euro i soldi stanziati dalla regione siciliana per Monreale, ma con molta probabilità il comune dovrà rinunciarvi. Si tratta di una quota (2,49%) della somma messa a disposizione per la realizzazione di parcheggi per i comuni con più d..