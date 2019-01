Monreale, microchippatura gratuita venerdì 11 gennaio. Ma i randagi sono microchippati?

Monreale, 7 gennaio 2019 – Venerdì 11 Gennaio dalle ore 8,00 alle ore 13,00 presso il depuratore comunale di Via Santa Liberata, sarà possibile applicare il microchip ai propri amici pelosi al fine di tutelarli da eventuali smarrimenti e per combattere il frequente fenomeno dell’abbandono e quindi abbattere il randagismo. Si tratta di un servizio assolutamente gratuito organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Asp 6 di Palermo. “Dimostriamo quanto l’amministrazione comunale tenga a cuore la salvaguardia e la salute degli amici animali- dichiara il sindaco Piero Capizzi – invito pertanto i cittadini a partecipare e approfittare di questa occasione per microchippare gratuitamente i propri cani”.

Il 7 dicembre scorso si era conclusa quasi a vuoto la giornata dedicata alla microchippatura, solo sei cani erano stati microchippati, a causa di una comunicazione non passata tra i vari uffici e di una assente campagna informativa. Tanto è vero che il consigliere Silvio Terzo, promotore del percorso, aveva deciso di mollare tutto. LEGGI QUI

L’applicazione del microchip elettronico è assolutamente indolore. Si tratta di un piccolo dispositivo elettronico innocuo, che viene iniettato sotto la cute del cane dietro l’orecchio sinistro con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno contiene un codice numerico unico ed individuale che identifica il cane. Per l’iscrizione è necessario portare un documento di identità ed il codice fiscale.

La campagna di microchippatura di venerdì non è riservata soltanto ai cani padronali ma è un’ottima occasione per apporre il chip a quei tanti randagi che non l’hanno e che vanno in giro per Monreale. Oltretutto ultimamente nuovi cani hanno fatto di Monreale la loro nuova dimora, probabilmente smarriti o forse abbandonati. Il problema è che non si sa neanche se hanno un padrone, raramente la polizia municipale svolge l’operazione. Si presume per assenza di una formazione specifica nell’approccio con gli animali o forse a causa dell’esiguo numero del personale in servizio.