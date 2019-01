Monreale, la regione stanzia 300.000 € per parcheggi. Ma il comune dovrà rinunciarvi. Non possiede i requisiti

Monreale 7 gennaio 2019 – Sono 314.101,81 euro i soldi stanziati dalla regione siciliana per Monreale, ma con molta probabilità il comune dovrà rinunciarvi.

Si tratta di una quota (2,49%) della somma messa a disposizione per la realizzazione di parcheggi per i comuni con più di 30.000 abitanti, stanziata dalla regione nel 2016. Lo stanziamento complessivo è di 12.596.000 euro e riguarda 33 comuni dell’isola. Tra questo anche Carini e Partinico. Il bando per partecipare sarebbe scaduto oggi, ma l’assessorato alla Mobilità e alle Infrastrutture ha prorogato di altri 120 giorni la scadenza dei termini per presentare istanza di finanziamento.

Ma ciò non permetterà comunque al comune di Monreale di acchiappare il finanziamento. Condizione propedeutica infatti è il possesso del Piano Urbano di Mobilità, che il comune non possiede. Un Piano che andrebbe incluso nel Piano regolatore generale, che, come è noto, il comune normanno non dispone.

Su questo aspetto il candidato sindaco Salvino Caputo (Orgoglio Monrealese) lancia una critica all’amministrazione Capizzi: “Vi è il rischio elevatissimo che Monreale verrà esclusa anche da questa opportunità. Infatti condizione propedeutica e ineliminabile è rappresentata dal fatto che per accedere al bando, oltre al progetto che non esiste, è necessario che il Comune si sia dotato del Piano Urbano per la mobilità, che deve prevedere la individuazione delle aree destinate a parcheggio e le relative previsioni di mobilità urbana. Ad oggi non esiste nel Comune né un piano urbano né un progetto per il parcheggio anche perché tale previsione progettuale andava inserita nel piano regolatore di Monreale. È grave che la Giunta Capizzi, impegnata in una frenetica attività di interscambio di poltrone – continua Caputo – faccia perdere a Monreale uno strumento fondamentale sia per lo sviluppo turistico che per consentire di evitare la sosta nel complesso dei siti monumentali. Questo significa che la nostra Città perderà anche questa opera pubblica, di fondamentale importanza per la mobilità, per colpa di una amministrazione assente, parolaia e inconcludente. Mi auguro che il consiglio comunale decida di convocare sindaco e dirigenti per riferire su questa vicenda”.

Ma come anticipato, e lo stesso Caputo precisa, condizione propedeutica alla richiesta del finanziamento è il possesso del piano regolatore, per la cui mancanza anche lo stesso Caputo dovrebbe fare un mea culpa. Considerato che ha indossato la fascia tricolore di questo comune prima da giugno 1994 a giugno 1998, poi da dicembre 1999 a giugno 2004, ed è stato vicesindaco durante la prima parte della legislatura Di Matteo.

Su una cosa ha ragione. Per Monreale si tratta certamente di un’opportunità sprecata.

Il finanziamento regionale è legato alla creazione di parcheggi di interscambio per ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico, incrementando nel contempo il risparmio energetico e migliorando i servizi pubblici.