Volley, un inizio anno doppiamente positivo per la Primula

Monreale, 6 gennaio 2019 – Inizia più che bene il 2019 per il volley cittadino, che ha visto la Primula imporsi per 3 a 1 nella gara casalinga di serie D contro l’Altavilla, mentre contemporaneamente la Seconda Divisione affrontava in trasferta il Volley Palermo vincendo anch’essa per 3 a 1. Alle 17 di domenica pomeriggio è stata fischiata la battuta d’inizio per entrambe le gare.

La serie D ha avuto un avvio di gara poco convincente, caratterizzato da numerosi errori in battuta e da una scarsa incisività di gioco, tanto che il primo set è stato vinto dagli avversari per 22-25.

La formazione del mister Alfonso Gurrieri però non si è persa d’animo, e nel secondo set, serrando i ranghi, ha giocato con maggiore intensità, finalizzando in battuta e in attacco: strategia che ha fruttato la vittoria del secondo set per 25-14. Il copione si è ripetuto implacabilmente anche nel terzo e quarto set, vinti rispettivamente per 25-15 e 25-10.

Dal confronto diretto la Primula è uscita vittoriosa, sorpassando l’Altavilla in classifica e mettendo in cascina 3 punti preziosissimi per il prosieguo del campionato che domenica 13 gennaio vedrà la squadra monrealese giocare in trasferta contro l’Erice Entello.

Ha avuto il medesimo esito anche la gara della Seconda Divisione: il primo set sofferto e perso per 25-21; il secondo set combattuto e vinto per 27-19; il terzo set vinto in scioltezza per 14-25 e quarto set vinto con urlo finale per 21-25.

Anche per la formazione del coach Augello si è trattato di uno scontro diretto, la cui vittoria ha permesso il sorpasso degli avversari e la conquista del momentaneo terzo posto in classifica.

Domenica 13 gennaio le Primuline dovranno disputare la quarta di cinque trasferte consecutive contro il Gecap. Intanto, dopo le feste natalizie, riprendono anche tutti i campionati under: lunedì 7 gennaio la Primula under 18, attualmente seconda in classifica, affronterà in casa il Pomaralva. Venerdì 11 gennaio la Primula under 16 andrà a giocare a Cinisi, mentre lunedì 14 gennaio la Primula under 14 affronterà in casa il Partinico.