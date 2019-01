Neve a Monreale, allerta meteo sopra i 1200 mt. Fin ora collegamenti alle frazioni garantiti

Monreale, 5 gennaio 2019 – Ancora neve a Monreale e nelle frazioni, con temperature intorno ai 7 gradi e allarme meteo di livello arancione da questa notte fino alla notte di lunedì 7 gennaio per le quote al di sopra del 1200 metri. Possibili nevicate e forte grandine fino ai 1000 metri, ma per il momento i collegamenti alle frazioni sono garantiti e non sono state registrate segnalazioni da parte della Protezione Civile.

Unica segnalazione riguarda la SP20 verso Poggio San Francesco, in cui le intense nevicate hanno reso il transito difficoltoso, ma la Provincia ha già attivato il servizio di spargisale.

Previsto un calo delle temperature a partire da lunedì, con temperature intorno a 5 gradi anche nelle ore diurne e venti provenienti dal nord.

Si raccomanda prudenza per strada e si invita a contattare la Protezione Civile, in caso di disagi, ai numeri:

329 210 5429

339 886 6611