Scende copiosa la neve, domani aumento delle temperature. Da lunedì nuova ondata artica

Monreale, 4 gennaio 2019 – Continua a scendere copiosa la neve su Piana degli Albanesi, San Martino delle Scale, Pioppo, Caccamo, Camporeale, Corleone, Chiusa Sclafani e in tutti i comuni sopra i 500 metri che già stamattina si sono svegliati imbiancati. Ma la neve ha ricoperto anche l’aeroporto di Palermo.

Un evento singolare per la Sicilia, non abituata alle nevicate. Tanta la gente che si è riversata per strada a creare pupazzi di neve e immortalare il momento.

Per il week end previsto un leggero aumento delle temperature ma da lunedì attesa una nuova ondata artica con possibili accumuli più consistenti. Al momento le temperature in zone come Prizzi sono scese a -5 gradi.

Per chi si mette in viaggio si consiglia prudenza per la formazione di ghiaccio sulla carreggiata.