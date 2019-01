Rifiuti, bonificata via Aldo Moro, piazzale Candido e Poggio San Francesco

Monreale, 4 gennaio 2019 – Ancora una volta cumuli di spazzatura si sono accatastati tra il centro e la periferia di Monreale.

Questa mattina gli operatori della ditta Mirto hanno bonificato le solite discariche abusive tra via Aldo Moro, piazzale Candido e Poggio San Francesco.

Nelle zone la squadra è dovuta intervenire con la ruspa, nonostante i diversi interventi di bonifica svolti nel tempo il problema di abbandono selvaggio continua a manifestarsi.

È evidente che la gente agisce indisturbata, vanificando il lavoro degli operatori e rendendo l’ambiente indecoroso. L’assenza di controlli e di multe per i trasgressori non scoraggia i furbetti del sacchetto.

Basta farsi un giro per il centro storico di Monreale. Alle spalle di Casa Cultura Santa Caterina, via Sant’Anna, una montagna di rifiuti ormai abitualmente si forma da un giorno all’altro. Stessa situazione in via Kennedy nei pressi del quartiere Carmine, all’angolo della strada la gente getta di tutto senza differenziare.