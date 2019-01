Riduzione TARI? Romanotto: “Capizzi si adoperi prima delle elezioni, altrimenti è un bluff”

Monreale, 4 gennaio 2019 – Sembrano buoni i risultati ottenuti con la raccolta differenziata a Monreale, tanto che il Sindaco Piero Capizzi ha annunciato che il Comune è riuscito a superare la soglia del 40% nel mese di dicembre. Contestualmente, però, è arrivato per alcuni cittadini un aumento della TARI, la tassa sui rifiuti, dal 30% al 40%, a causa dell’eliminazione di varie agevolazioni previste dal regolamento comunale.

Il provvedimento era stato votato in Giunta Municipale e poi dai consiglieri comunali di maggioranza. Parole pesanti giungono dal candidato della Lega Giuseppe Romanotto: “Il paradosso – dice Romanotto – è che alcuni cittadini, che godevano della riduzione per la distanza del cassonetto di almeno un chilometro da casa, adesso non solo devono percorrere più chilometri (fino a 5, in alcuni casi) per raggiungere l’ecocentro, ma in più devono pagare una tariffa superiore per avere un minor servizio. Il cittadino è costretto ad espletare il compito che prima era svolto dall’operatore ecologico, cioè quello della raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti dalla propria famiglia, pagando una tariffa più alta rispetto a quando veniva assicurato il servizio di raccolta nelle vicinanze della propria abitazione”.

Capizzi ha dichiarato che, continuando in questa direzione, si avrà la possibilità di rivedere le tariffe della TARI. “Non posso che essere contento se il Sindaco manterrà questa promessa, ovviamente prima delle elezioni – continua Romanotto-. Pertanto gli chiedo di adoperarsi immediatamente e di dare mandato agli uffici competenti di preparare la delibera di riduzione della TARI. Se il Sindaco non si adoperasse sin da subito i cittadini si renderanno conto del bluff”.