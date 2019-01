Monreale, disabile da 10 anni costretto in casa. Dai volontari un aiuto concreto

Monreale, 4 dicembre 2019 – Dopo l’articolo, pubblicato da questa redazione pochi giorni fa e riguardante la difficile situazione del signor Zuccarello, costretto in sedia a rotelle da 10 anni e residente in via Salita Militi dove è impossibilitato a percorrere la strada in autonomia a causa della forte pendenza, non tardano a farsi sentire le voci dei volenterosi che vogliono schierarsi in prima linea a sostegno dei cittadini.

Si tratta in questo caso del Movimento civico Occupiamoci di Monreale. “Rispondiamo subito – dice Benedetto Madonia, presidente del Movimento – all’appello lanciato da Mimmo Zuccarello, disabile residente in via Salita Militi, il quale da circa 10 anni è costretto su una sedia a rotelle, e per uscire di casa deve affrontare la ripida discesa che, con l’arrivo della pioggia, diventa scivolosa. È davvero aberrante, inoltre, la significativa circostanza che la moglie del signor Zuccarello abbia fatto richiesta all’amministrazione per poter risolvere il problema a proprie spese senza ricevere risposta”.

Pertanto il Movimento civico ha espresso la volontà di prendere in carico questo caso proponendo un’azione concreta e provvedendo alla posa in opera, a titolo gratuito, di un tappetino in conglomerato bituminoso (binder) lungo il tratto in pendenza.

“Ovviamente – conclude Madonia – la nostra manifestazione di interesse è una manifestazione civica, di forte condivisione e solidarietà, e rimane aperta a chiunque voglia unirsi e partecipare”. Il Movimento civico Occupiamoci di Monreale ha fatto richiesta al Comune per ricevere l’autorizzazione a procedere coi lavori.