Tormenta di neve su Ficuzza. Nevischio su Pioppo e San Martino delle Scale

Monreale, 3 gennaio 2019 – Alle prime luci di questa mattina si potevano ammirare le montagne imbiancate. Durante la giornata accumuli di neve su Prizzi, Ficuzza, Corleone, Piana degli Albanesi e Bisacquino.

In questo momento tormenta di neve a Ficuzza, Campofiorito e Marineo.

Da stanotte il flusso gelido sarà corroborato da una diminuzione alle quote più alte (una – 36,° a 500 hpa sta per raggiungerci). Domani potremmo avere il famoso Thyrrenian sea effect che porterà neve anche a quote basse sulla Sicilia settentrionale, fiocchi probabilmente anche a Palermo.

Nelle zone del corleonese si aspettano accumuli attorno i 500 metri. Gelo anche sabato. Da domenica rialzo termico.

Previsioni a cura di Agrimeteo Corleone