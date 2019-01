San Cipirello, la prossima settimana saranno attivati i servizi di Assistenza igienico-personale e Assistenza all’autonomia e comunicazione per i bambini disabili

San Cipirello, 3 gennaio 2019 – La prossima settimana saranno attivati i servizi di Assistenza igienico-personale e Assistenza all’autonomia e comunicazione per i bambini disabili che frequentano l’Istituto Scolastico Comprensivo di San Cipirello.

Il servizio sarà svolto dagli operatori della Nuova Generazione Cooperativa Sociale di Trabia, che si è aggiudicata la trattativa negoziata esperita sulla piattaforma telematica Me.PA.

In Sicilia la questione è ancora più complicata rispetto al resto d’Italia. Infatti qui, in forza dell’autonomia regionale, è stata emanata la Legge regionale 5/11/2004 n. 15 che, all’art. 22, stabilisce che l’assistenza igienica è a carico dei Comuni per la scuola di base e delle province per la scuola superiore, senza eccezione alcuna. In Sala delle Lapidi ad agosto scorso è stato approvato il nuovo regolamento per l’assistenza specialistica agli alunni disabili nelle scuole. Un servizio che ha l’obiettivo di aiutare gli studenti a raggiungere l’autonomia e a migliore la comunicazione personale, favorendo l’integrazione e il diritto allo studio. A svolgerlo sono assistenti specializzati individuati mediante tre graduatorie, ossia operatori specializzati, assistenti alla comunicazione in Lis e tecnici per l’orientamento; devono essere in possesso di titoli specifici e saranno scelti anche in base ai fabbisogni degli istituti.