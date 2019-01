Nuovi spazi espositivi nella Galleria Civica Giuseppe Sciortino: 226 opere tra quadri e sculture

Monreale, 3 gennaio 2019- Si rinnovano gli spazi espositivi della Galleria Civica Giuseppe Sciortino, a seguito del restyling dell’esposizione e della donazione Posabella la collezione del museo comprende 226 opere tra quadri e sculture. Tra gli autori in raccolta: Guttuso, Pirandello, Soffici, Greco, Guidi, Maccari, Marini, Morandi, Purificato, De Chirico e De Pisis, Attardi, Calabria, Borgese, Schifano, Vespignani e Zappitelli. La Galleria d’arte G. Sciortino rinnovata sarà inaugurata sabato 12 gennaio alle ore 18,00.

Oggi, a seguito dei nuovi spazi espositivi ricavati all’interno della galleria, è stato possibile rinnovare l’esposizione dando spazio ad un’intera e nuova sezione dedicata alle sculture accanto alla tradizionale disposizione delle già conosciute opere pittoriche. Il lavoro di rinnovamento dell’esposizione, predisposto e seguito dal settore Beni culturali del comune di Monreale, grazie alla fattiva collaborazione di tutto il personale della Galleria civica comunale, sotto il coordinamento del consulente del sindaco Mario Micalizzi, oltre ad interessanti novità espositive ha completamente rinnovato alcuni degli spazi fruibili.

Al taglio del nastro sarà presente tutta l’amministrazione comunale, l’inaugurazione è aperta alla cittadinanza e ai visitatori interessati. “I recenti lavori di riqualificazione e la disponibilità di nuovi spazi espositivi – dichiarano il sindaco di Monreale Piero Capizzi e gli assessori ai Beni culturali Serena Potenza e alla Cultura Giuseppe Cangemi – daranno una nuova linfa alla Galleria Civica d’arte moderna, rilanciandone l’importanza preservandone la memoria”.

Se Monreale possiede una Galleria Civica, il merito va attribuito alla donatrice Eleonora Posabella che ha donato le opere, il luogo ospita opere dei maggiori artisti italiani del Novecento, che fanno capo alla Scuola romana e torinese. Le opere della Collezione Posabella, sino a pochi giorni fa non si trovavano esposte all’interno della Galleria. Infatti giacevano accatastate, accantonate, per la maggior parte senza riguardo e precauzione alcuna tra il pavimento e il basso delle parete all’interno degli ambienti che ospitano le opere della Galleria.

Le non buone condizioni in cui versano le opere della Collezione Posabella e alla gestione della Galleria spesso sono stati oggetti di critiche e polemiche. Proprio qualche giorno avevamo pubblicato una nota inviata da Natale Sabella dove denunciava l’assenza di attenzione per il luogo e le sue opere. “In verità, la Galleria Civica Sciortino allo stato attuale non è impegnata in nessun tipo di attività, nonostante si tratti di una collezione permanente e seppur in questo ultimo frangente d’anno è in corso un tentativo di ricomposizione dello stato quo della Collezione Posabella. Sino ad ora il Comune ha fatto quasi niente per la stessa conservazione e preservazione delle opere, per la cura e il mantenimento delle stesse. Così che vanno incontro a maggior degrado e trascuratezza. Quel che emerge è l’incapacità di attivare le condizioni positive affinché le opere della Galleria Civica vengano adeguatamente curate e mantenute, nonché quella di valorizzare il rilievo culturale delle opere e degli stessi artisti che li hanno eseguite, i rapporti che questi hanno avuto con l’ambiente culturale e sociale del tempo nel quale hanno operato”.