Monreale, differenziata al 41%. Capizzi: “Possibile revisione della Tari”

Monreale, 03 gennaio 2018 – Cresce la raccolta di rifiuti differenziati. Al mese di dicembre il valore è del 41%. A darne notizia il primo cittadino del comune di Monreale, Piero Capizzi. “Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione di tanti cittadini e di quanti si adoperano giornalmente nel servizio di igiene urbana”.

Nel mese di Dicembre sono stati raccolti in totale ben 298.332 chili di rifiuti differenziati dagli utenti secondo le diverse tipologie e conferiti presso le apposite piattaforme: 27.310 chili di imballaggi in plastica, 66.710 chili di carta e cartone, 137.340 chili di umido, 41.250 chili di imballaggi in vetro e 20.032 chili di rifiuti ingombranti, 5.690 chili di apparecchiature fuori uso a fronte di 427.820 chili di rifiuti indifferenziati.

“Rispetto al mese passato, dunque, si è registrato nella media giornaliera un ulteriore aumento dei rifiuti differenziati”.

Nonostante insista ancora in alcuni punti del territorio l’abbandono illecito di rifiuti indifferenziati e le bonifiche effettuate per ripulire il territorio dai rifiuti abbandonati illecitamente, la percentuale di raccolta differenziata continua a crescere e sono ridotti sensibilmente i conferimenti in discarica.

“Il 41% – ha affermato il Sindaco Piero Capizzi – è un risultato notevole e storico mai raggiunto prima nella nostra città”.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore ai Servizi Ambientali, Giuseppe Cangemi: “La raccolta differenziata cresce sensibilmente e stiamo raggiungendo gli obiettivi che ci siamo prefissati. Tanto è stato l’impegno profuso per continuare ad estendere questo nuovo percorso nella nostra città, per cui ringrazio tutti i lavoratori giornalmente impegnati ed il coordinatore Fabio Adimino, insieme a tutti quanti i cittadini che hanno intrapreso questo nuovo percorso di cambiamento. Chiediamo la collaborazione di tutti ed andremo avanti sicuri di poter sempre migliorare ma con la consapevolezza che questa città sta crescendo”.

“Il percorso di cambiamento voluto dalla nostra amministrazione con l’avvio della raccolta differenziata raggiunge oggi un grande risultato – afferma il Sindaco, Piero Capizzi – ed al di là degli episodi di maleducazione purtroppo ancora diffusi, è stato ottenuto un grande risultato che testimonia grande cultura ed è una riposta che qualifica l’intera comunità.

E’ chiaro che continuando così, non appena possibile, ci sarà la possibilità di rivedere le tariffe della Tari”.