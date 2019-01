Grandine e neve su Piana Degli Albanesi, Ficuzza e Prizzi. Obbligo di catene

Monreale, 3 gennaio 2019 – Per il pomeriggio di oggi e per le prossime 36 ore si prevede il persistere di rovesci di gragnola, anche a carattere temporalesco sulla Sicilia tirrenica e Nord orientale. Nelle zone costiere la probabilità di accumuli è molto più scarsa, questo significa che anche Palermo potrebbe vedere qualche fioccata. Forse anche la prossima settimana si prevede un’altra ondata artica, ma è tutto in fase di analisi.

Oggi stiamo avendo la prima irruzione gelida. Neve segnalata oltre 700 metri. Ma è da domani che la situazione si farà più complicata. Le temperature scenderanno ancora e si attendono accumuli attorno i 500 metri. Nelle prossime ore il pericolo è quello della formazione di ghiaccio. Accumuli si sono già formati nel tratto di Ficuzza, Piana Degli Albanesi, Corleone, Palazzo Adriano e Prizzi.

A Piana Degli Albanesi, il Comandante della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza per meglio superare ipotizzabili disagi o difficoltà e per disciplinare la circolazione stradale nel periodo invernale dal 3 gennaio al 15 aprile 2019. In caso di neve e ghiaccio sulla sede stradale, obbligo di circolare con mezzi antisdrucciolevoli idonei, ovvero pneumatici invernali idonei alla marcia in questi casi od in alternativa essere muniti di catene a bordo.