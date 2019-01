“Dialogo sulla disabilità”, oltre le parole le soluzioni. Ogni 3 del mese i cittadini e le associazioni si incontreranno

Palermo, 3 gennaio 2019 – Una riflessione a voce alta, nasce così “Dialogo sulla disabilità”. Il primo di una lunga serie di incontri, tra comune, cittadini e associazioni, che avranno come tema portante il diverso approccio culturale alla disabilità. Nella giornata internazionale delle persone disabili si è avviato un percorso che porterà il tre di ogni mese, in un luogo sempre diverso, a riflettere ogni volta su un tema differente, afferente la disabilità, perché la persona con disabilità esiste tutti i giorni e non solo il 3 dicembre.

Promuovere i diritti, il benessere dei disabili e garantire migliori condizioni di vita per tutti. L’approccio all’argomento sarà di volta in volta discusso e approfondito per trovare insieme alle associazioni e alle persone che interverranno nuove soluzioni per appianare le differenze e stimolare la coesione sociale.

“C’è bisogno di cultura e di conoscenza – afferma Antonella Balistreri responsabile Fondazione Villa delle Ginestre – la società civile è ancora al di fuori di quelle che sono le dinamiche della disabilità che appartiene a tutti ed è un problema con il quale dobbiamo fare i conti tutti e non soltanto chi si muove con difficoltà perché non può camminare, perché non può vedere o sentire”.

Le mille difficoltà quotidiane dei disabili non sono costituite soltanto dalle barriere architettoniche, ma anche mentali e comunicative. Gli interventi legislativi riguardano alcuni aspetti della vita delle persone con disabilità ma non si occupano del vero problema, quello culturale. Ed è questo lo scopo degli incontri promossi dalla Fondazione Villa delle Ginestre e dal comune di Palermo dove cittadini e associazioni si confrontano sul tema della disabilità e dell’inclusione sociale.

“Insieme al sindaco di Palermo ci siamo interrogati sulla valenza del 3 dicembre – continua Balistreri – una giornata all’anno per riflettere non basta, bisogna essere sempre presenti sul territorio con una cadenza più ravvicinata. Da qui nasce l’idea di organizzare “Dialogo sulla disabilità” come il primo di una serie di dodici incontri. Un’occasione di coesione tra le associazioni ma anche di responsabilità rispetto a temi importanti. La disabilità non si vede ma si percepisce”.

Un percorso che ha l’obiettivo di supportare le persone disabili del territorio e per sollecitare le coscienze di chi crede che la disabilità sia un proprio problema. “Analizzeremo tutti gli aspetti e coinvolgeremo tutti perché non è un incontro riservato ai disabili e alle loro famiglie ma è aperto alla città. Dare visibilità a qualcosa che gli occhi non vedono, attivare quel processo al contrario per il quale se acquisisci visibilità allora ci sei. Perché fino a quando il problema non viene visto non viene percepito e non si pensa neanche alle soluzioni” – conclude la responsabile di Villa delle Ginestre.