Raccolta rifiuti in Villa comunale, Adimino (Mirto) si difende: “Svolta regolarmente, la villa è abbandonata”

Monreale, 02 gennaio 2019 – “Non è assolutamente vero che nella Villa comunale non vengono ritirati i rifiuti da più di un mese”. Non tarda ad arrivare la replica, da parte di Fabio Adimino, caposquadra della ditta Mirto, all’articolo pubblicato questa mattina da questa testata giornalistica. “Io mando il furgone tre volte alla settimana – spiega – ma spesso troviamo il cancello chiuso e non possiamo entrare”.

Adimino difende l’operato della squadra garantendo che il servizio viene svolto regolarmente lunedì, giovedì e sabato. Ma proprio in questo ultimo giorno si verifica spesso un’interruzione della raccolta. “Però non a causa nostra, noi arriviamo lì davanti, ma il cancello spesso è chiuso e non viene nessuno ad aprirlo”.

Per quanto riguarda i ceppi tagliati delle palme che si trovano riposti nei contenitori “noi non possiamo ritirarli perché non vanno conferiti nell’indifferenziato ma in altri settori particolari di rifiuti come l’inceneritore, per questo si trovano ancora lì”.

In sostanza gli operatori prendono quello che gli compete quando trovano il cancello aperto ma chi dovrebbe occuparsi di supervisionare lo sta facendo? “La villa è abbandonata – dichiara Adimino –, noi il nostro lavoro lo facciamo garantendo anche lo spazzamento nell’antivilla, compito che non è di nostra competenza, ma che comunque svolgiamo”.

“In tutta la città qualche disagio si è avuto nella settimana di Natale – precisa il caposquadra -, in questo periodo il servizio ha subìto qualche ritardo a causa della chiusura delle discariche, ma adesso sta tornando alla normalità”.