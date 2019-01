Ondata artica, stanotte arriva la bordata gelida. Domani fiocca a Monreale venerdì accumuli di neve

Monreale, 2 gennaio 2019 – Le masse di aria gelida sono in viaggio verso la Sicilia. Da stanotte inizierà il raffreddamento che porterà successivamente a notti con minime di 2 o 3 gradi sotto lo zero, i venti tesi da Nord Est faranno sentire ancora più freddo. Previsti accumuli nevosi in buona parte del territorio monrealese, il tratto di Ficuzza da giovedì in poi è a rischio accumuli. Si prevedono disagi per i pendolari. Domani mattina prime fioccate oltre 500 metri, venerdì accumuli di neve. Mentre sabato gelo con possibilità di ghiaccio. Si raccomanda di portare le catene a bordo ed attenzione massima per chi si mette in viaggio.

Siete pronti alla prima vera irruzione gelida di questo inverno? Come anticipato quasi tutta la giornata di oggi sarà interlocutoria con temperature nella norma. Ma dalla nottata di oggi le prime avvisaglia della bordata gelida cominceranno ad avere i primi effetti. Attualmente siamo con temperature positive a 850 hpa (circa +4°). Con il passare della giornata si avrà un calo progressivo fino ad arrivare alla notte quando, sempre alla stessa quota, ci colpirà una -2°. Ma è dalla giornata di giovedì ed ancor di più venerdì che la bordata gelida ci farà battere i denti. Giovedì sul corleonese dominerà una -5° e venerdì il clou con una -7°.

Al suolo un crollo di oltre 10 gradi. E la neve? Continuiamo a pensare che la quota nell’entroterra corleonese non scenda sotto i 500 metri. Sul corleonese in genere saranno favorite le zone a nord (Ficuzza Marineo ecc) mentre nel resto del territorio alla quota indicata si potranno avere accumuli discreti. La giornata clou sarà il venerdì mentre anche il sabato, se pur con minori precipitazioni, il gelo si farà sentire tanto.

Previsioni a cura di Agrimeteo Corleone